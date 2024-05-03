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Жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тыс рублей из-за Чебурашки

Жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тыс рублей из-за Чебурашки

3 мая 2024, 08:00
Фото: Андрей Субботин/panoramio/cc by 3.0
Жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тыс рублей из-за Чебурашки
В Ростовской области оштрафовали бизнесмена за использование изображения Чебурашки, говорится в материалах арбитражного суда.

С иском в суд обратилась компания «ВБД Груп», которая потребовала 50 тысяч рублей компенсации за использование изображения. Причиной спора стала — 3D модель «Чебурашки».

Но через некоторое время организация изменила сумму требований до 887 тысяч рублей. Дело в том, что бизнесмен продал большое количество футболок с нанесенными на них 3D моделями. Этим он занимался на одном из маркетплейсов.

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В итоге иск был удовлетворен частично, с бизнесмена взыскали 417 тысяч рублей. Кроме того, ему придется оплатить госпошлины.

Ранее жительница Ростовской области отсудила 70 тысяч рублей за падение на тротуаре.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ставрополь#Чебурашка#Арбитражный суд#Футболки
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