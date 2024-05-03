«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиям в лесной зоне Азова

На днях RostovGazeta сообщала о засыпанной землей свалке в ландшафтной зоне Азова, из-под которой валил едкий дым. Однако в непосредственной близости в лесной зоне активисты обнаружили еще одну похожую свалку. Только сюда, по их словам, и судя по переданному в редакцию видео, вывозят ассенизаторские отходы — сливают фекалии.