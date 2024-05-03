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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

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«Зона отчуждения»: активисты рассказали о новой свалке в лесном массиве Азова

«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиям в лесной зоне Азова

3 мая 2024, 18:15
Фото: Сергей Погорелов / rostovgazeta.ru
«Зона отчуждения»: активисты рассказали о новой свалке в лесном массиве Азова

В лесной зоне Азова обнаружили свалку, куда ассенизаторы свивают фекалии

Свалка мусора с массовым сливом фекалий обнаружена в лесной зоне Азова, сообщил RostovGazeta активист Сергей Погорелов.

На днях RostovGazeta сообщала о засыпанной землей свалке в ландшафтной зоне Азова, из-под которой валил едкий дым. Однако в непосредственной близости в лесной зоне активисты обнаружили еще одну похожую свалку. Только сюда, по их словам, и судя по переданному в редакцию видео, вывозят ассенизаторские отходы — сливают фекалии.

«Это рекреационная зона Р4 и Р5 — леса города Азова, которые сейчас больше похожи на зону отчуждения. Отходы здесь задымляются регулярно. Люди ближайших домов задыхаются. Эта земля муниципальная. Почему на происходящее закрывают глаза?» — недоумевает Сергей Погорелов.
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Спикер разъясняет, что разлагающиеся отходы вместе с фекалиями уходят в грунтовые воды. В Азове у многих жителей обустроены скважины, из которых люди черпают воду.

«Представляете, какую воду употребляют азовчане? Сейчас на свалке идет горение. Мы пробыли тут буквально пять минут и сразу же началась одышка и кашель», — отмечает собеседник.
«Отходы здесь задымляются регулярно» — Сергей Погорелов
Видео: Сергей Погорелов / rostovgazeta.ru

Активист подчеркивает, что резонанс от проведенных в марте 2024 года публичных слушаний в Азове пока не позволил расширить виды деятельности в промышленной зоне города. Напомним, что новая «специальная деятельность» подразумевала обращение с медицинскими, радиоактивными и многими другими опасными отходами.

«Может быть из-за того, что происходит сегодня здесь, и пытались добавить новые виды деятельности?» — делится подозрением собеседник.

В администрации Азова сообщили, что информация по задымлениям на свалках «вся будет на службе 112 города Азова». А о массовом сливе фекалий в лесной зоне здесь оказались не в курсе.

«Никакой информации об этом не поступало, кроме того, что вы сейчас говорите. У нас 456 гектаров лесов на территории города», — уточнили в отделе экологии администрации Азова и порекомендовали обратиться в службу 112, где отрабатывают задымления.
«Если там действительно такое происходит, то меры незамедлительно будут приняты», — заверили в отделе экологии.

Информация уточняется.

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