Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Следкоме обратили внимание на общественный резонанс по делу о выселении 14-летней дочери участника СВО. Сама девочка записала обращение к Бастрыкину с просьбой принять меры. Она утверждает, что знакомый ее отца незаконно лишил ее части дома и земельного участка под ним. Также мужчина угрожает как самому подростку, так и ее матери.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас идет допрос подозреваемого. Следователем в суд направлено ходатайство об аресте двух спорных участков земли и запрете регистрационных действий с имуществом потерпевших.
«Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям нотариуса и должностных лиц управления Росреестра по Ростовской области, проводивших государственную регистрацию сделок купли-продажи спорных земельных участков», — сообщили в СК РФ.
Бастрыкин поручил главе управления СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и «принять исчерпывающие меры к защите прав потерпевших».
Напомним, отец девочки числится пропавшим без вести на фронте. Перед уходом туда он оформил доверенность на вторую половину дома на своего знакомого, который и стал подозреваемым в махинациях с домом и землей.