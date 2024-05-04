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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:06

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом

4 мая 2024, 13:59
Фото: СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ затребовал доклад о расследовании дела о выселении дочки участника СВО из своего дома в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В Следкоме обратили внимание на общественный резонанс по делу о выселении 14-летней дочери участника СВО. Сама девочка записала обращение к Бастрыкину с просьбой принять меры. Она утверждает, что знакомый ее отца незаконно лишил ее части дома и земельного участка под ним. Также мужчина угрожает как самому подростку, так и ее матери.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас идет допрос подозреваемого. Следователем в суд направлено ходатайство об аресте двух спорных участков земли и запрете регистрационных действий с имуществом потерпевших.

«Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям нотариуса и должностных лиц управления Росреестра по Ростовской области, проводивших государственную регистрацию сделок купли-продажи спорных земельных участков», — сообщили в СК РФ.

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Бастрыкин поручил главе управления СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и «принять исчерпывающие меры к защите прав потерпевших».

Напомним, отец девочки числится пропавшим без вести на фронте. Перед уходом туда он оформил доверенность на вторую половину дома на своего знакомого, который и стал подозреваемым в махинациях с домом и землей.

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