Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом

В Следкоме обратили внимание на общественный резонанс по делу о выселении 14-летней дочери участника СВО. Сама девочка записала обращение к Бастрыкину с просьбой принять меры. Она утверждает, что знакомый ее отца незаконно лишил ее части дома и земельного участка под ним. Также мужчина угрожает как самому подростку, так и ее матери.