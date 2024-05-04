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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:45

Днем 4 мая ДТП произошло на улице Еременко в Ростове

Два человека попали под колеса машины на Западном в Ростове

4 мая 2024, 14:43
Фото: ГИБДД
Днем 4 мая ДТП произошло на улице Еременко в Ростове
Днем 4 мая ДТП произошло на улице Еременко в Ростове, сообщили в управлении ГИБДД.

47-летний водитель Kia Cerato ехал по Еременко в сторону улице Шишкина и рядом с домом №66Е сбил на пешеходном переходе 49-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Инспекторы уточнили, что переход не был регулируемым.

Пешеходы получили значительные травмы и сейчас находятся в больнице.

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Все обстоятельства ДТП изучают правоохранительные органы.

Напомним, 28-летний водитель Audi A4 погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП. Авария произошла накануне, 3 мая, на улице Армянской. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги в бетонную опору.

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