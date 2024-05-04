Два человека попали под колеса машины на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
47-летний водитель Kia Cerato ехал по Еременко в сторону улице Шишкина и рядом с домом №66Е сбил на пешеходном переходе 49-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Инспекторы уточнили, что переход не был регулируемым.
Пешеходы получили значительные травмы и сейчас находятся в больнице.
Все обстоятельства ДТП изучают правоохранительные органы.
Напомним, 28-летний водитель Audi A4 погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП. Авария произошла накануне, 3 мая, на улице Армянской. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги в бетонную опору.