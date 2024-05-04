Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 6 и по 8 мая

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В понедельник, 6 мая, это затронет улицы Кочубея, Портовая, Интернациональная, Черкесская, Литвинова. Кроме того, это коснется проспектов Соколова, Чехова и переулка Шефский спуск.
Во вторник обесточат улицы Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Гончарова, Можайская.
В среду ограничения введут на улицах Байкальская, Гранатовая, Еременко, Живописная, Западная, Калининградская, Карпатская, Ковалевской, Линейная, Лобачевского, Маршальская, Озерная, Семипалатинская.
Ранее стало известно, что больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет.