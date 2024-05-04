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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 6 и по 8 мая

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 6 и по 8 мая

4 мая 2024, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в период с 6 по 8 мая планируются технические работы, из-за которых будут отключать электричество, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 6 мая, это затронет улицы Кочубея, Портовая, Интернациональная, Черкесская, Литвинова. Кроме того, это коснется проспектов Соколова, Чехова и переулка Шефский спуск.

Во вторник обесточат улицы Дундича, Конституционная, 20-лет Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Гончарова, Можайская.

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В среду ограничения введут на улицах Байкальская, Гранатовая, Еременко, Живописная, Западная, Калининградская, Карпатская, Ковалевской, Линейная, Лобачевского, Маршальская, Озерная, Семипалатинская.

Ранее стало известно, что больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов#Технические работы#Отключение электричества
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