Метеоролог Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Она сообщила «КП-Ростов-на-Дону», что после апрельского жаркого периода, сравнимого с июнем, начало мая оказалось прохладным. В некоторых местах даже до заморозков. Однако это похолодание не будет длиться весь месяц.
По прогнозам, в мае в Ростовской области температурный режим ожидается близким к норме. Большинство районов получат меньше осадков, хотя в северо-западных их количество приблизится к обычным значениям.
Согласно прогнозу синоптика, в начале месяца ожидается на 1,3 градуса более прохладная погода, чем обычно в мае. Тепло, соответствующее майским стандартам, может быть только в юго-западных районах области.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.