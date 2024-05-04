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Метеоролог Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области

Метеоролог Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области

4 мая 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале мая ожидается прохладная погода и могут прийти заморозки, рассказала представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Она сообщила «КП-Ростов-на-Дону», что после апрельского жаркого периода, сравнимого с июнем, начало мая оказалось прохладным. В некоторых местах даже до заморозков. Однако это похолодание не будет длиться весь месяц.

По прогнозам, в мае в Ростовской области температурный режим ожидается близким к норме. Большинство районов получат меньше осадков, хотя в северо-западных их количество приблизится к обычным значениям.

Согласно прогнозу синоптика, в начале месяца ожидается на 1,3 градуса более прохладная погода, чем обычно в мае. Тепло, соответствующее майским стандартам, может быть только в юго-западных районах области.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Метеоролог#Заморозки#Холодный май
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