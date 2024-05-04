Парковку запретили на проспекте Ленина в Ростове

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Запрет парковки будет бессрочным. Он коснется участка проспекта Ленина вблизи дома №200. Там располагается управление федеральной службы войск национальной гвардии по Ростовской области. Оставлять авто там нельзя будет с 20.00 мск до 06.00 мск.
Власти указали, что ограничение связано с необходимость повысить пропускную способность дороги.
Напомним, также в Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов. Ездить на них нельзя в парковой зоне всей Пушкинской улицы. В парках и скверах в центре города, а также на Набережной и на Большой Садовой самокатчикам запрещено разгоняться больше 15 километров в час.