rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

С 4 мая новое дорожное ограничение появилось на проспекте Ленина в Ростове

Парковку запретили на проспекте Ленина в Ростове

4 мая 2024, 17:41
Фото: 1MI
С 4 мая новое дорожное ограничение появилось на проспекте Ленина в Ростове
С 4 мая новое дорожное ограничение появилось на проспекте Ленина в Ростове, сообщается на портале городской администрации.

Запрет парковки будет бессрочным. Он коснется участка проспекта Ленина вблизи дома №200. Там располагается управление федеральной службы войск национальной гвардии по Ростовской области. Оставлять авто там нельзя будет с 20.00 мск до 06.00 мск.

На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения
Узнать подробнее

Власти указали, что ограничение связано с необходимость повысить пропускную способность дороги.

Напомним, также в Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов. Ездить на них нельзя в парковой зоне всей Пушкинской улицы. В парках и скверах в центре города, а также на Набережной и на Большой Садовой самокатчикам запрещено разгоняться больше 15 километров в час.

Читайте также:
Два человека попали под колеса машины на Западном в РостовеВ Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатовЦены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди
Сегодня, 17:39
Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом
Сегодня, 13:59
В Ростовской области жители стали массово заражаться корью
Сегодня, 12:22
Заморозки до -4 градусов ударили по северу Ростовской области
Сегодня, 10:59
Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в мае
Сегодня, 09:58
Ростовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт
Сегодня, 06:47
"