Парковку запретили на проспекте Ленина в Ростове

Напомним, также в Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов. Ездить на них нельзя в парковой зоне всей Пушкинской улицы. В парках и скверах в центре города, а также на Набережной и на Большой Садовой самокатчикам запрещено разгоняться больше 15 километров в час.