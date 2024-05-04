Психологи рассказали ростовчанам, что сделать, чтобы проснуться счастливыми

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Так, психологи рекомендуют выбираться после ужина на вечерние прогулки. Они помогают проанализировать события уходящего дня и успокоиться. Это подарит человеку здоровый и спокойный сон, а значит, хороший настрой после пробуждения.
Стоит отказаться вечером и от посиделок в Интернете. Убирать гаджеты подальше от себя необходимо за полчаса до сна. Лишние уведомления и новости могут принести ненужный стресс и нарушить сон.
Среди других приятных ритуалов — вечерняя ванна. Погружение в теплую воду благотворно влияет не только на психическое самочувствие, но и на физическое, расслабляя мышцы и улучшая работу кровеносной системы.
Ранее ростовчанам рассказали, как бороться с беспричинным раздражением.