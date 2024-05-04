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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Небольшие вечерние ритуалы могут помочь чувствовать себя лучше и счастливее

Психологи рассказали ростовчанам, что сделать, чтобы проснуться счастливыми

4 мая 2024, 16:20
Фото: pxhere.com
Небольшие вечерние ритуалы могут помочь чувствовать себя лучше и счастливее
Небольшие вечерние ритуалы могут помочь чувствовать себя лучше и счастливее, пишут «Новые известия».

Так, психологи рекомендуют выбираться после ужина на вечерние прогулки. Они помогают проанализировать события уходящего дня и успокоиться. Это подарит человеку здоровый и спокойный сон, а значит, хороший настрой после пробуждения.

Стоит отказаться вечером и от посиделок в Интернете. Убирать гаджеты подальше от себя необходимо за полчаса до сна. Лишние уведомления и новости могут принести ненужный стресс и нарушить сон.

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Среди других приятных ритуалов — вечерняя ванна. Погружение в теплую воду благотворно влияет не только на психическое самочувствие, но и на физическое, расслабляя мышцы и улучшая работу кровеносной системы.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Психология
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