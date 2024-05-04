Ростовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Рыбак рассказал, что отправился на один из водоемов и выловил сразу несколько довольно крупных рыб. По его словам, их могло быть и больше, но ветер внес свои коррективы.
«Но все равно доволен, бралось на пенопласт и сало в чесноке. На опарышей и червяков рыба не реагировала», — заявил рыбак.
Пользователи в комментариях поздравили рыбака с богатым уловом. Сам он опубликовал фотографию и показал, с чем вернулся домой.
«Хорошо, что было сало с чесноком, иногда оно выручает», — пишут местные жители.
«С такими успехами скоро на шашлык ловить будем, или уже», — пошутили рыбаки.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку.