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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Ростовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт

Ростовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт

4 мая 2024, 06:47
Фото: 1MI
Житель Ростовской области во время рыбалки получил хороший улов за счет сала, сообщил он в соцсетях.

Рыбак рассказал, что отправился на один из водоемов и выловил сразу несколько довольно крупных рыб. По его словам, их могло быть и больше, но ветер внес свои коррективы.

«Но все равно доволен, бралось на пенопласт и сало в чесноке. На опарышей и червяков рыба не реагировала», — заявил рыбак.

Пользователи в комментариях поздравили рыбака с богатым уловом. Сам он опубликовал фотографию и показал, с чем вернулся домой.

Фото: Евгений Курбатов — соцсети

«Хорошо, что было сало с чесноком, иногда оно выручает», — пишут местные жители.

«С такими успехами скоро на шашлык ловить будем, или уже», — пошутили рыбаки.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Рыбалка#Ростов#Водоем#Сало
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