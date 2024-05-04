Ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Происшествие случилось в феврале 2024 года в одной из квартир дома на улице 8-я Линия. Здесь фигурант набросился на свою 89-летнюю бабушку и избил ее.
Пострадавшую доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась. Оказалось, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством.
«Он представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения», — уточнили в Следкоме. Речь идет об учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения.
Ранее подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области.