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Ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки

Ростовчанина хотят принудительно лечить после убийства своей бабушки

4 мая 2024, 06:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону хотят направить на принудительное лечение мужчину, который до смерти забил пенсионерку, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в феврале 2024 года в одной из квартир дома на улице 8-я Линия. Здесь фигурант набросился на свою 89-летнюю бабушку и избил ее.

Пострадавшую доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась. Оказалось, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством.

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«Он представляет опасность для себя и других лиц и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения», — уточнили в Следкоме. Речь идет об учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения.

Ранее подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Убийство#Происшествия
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