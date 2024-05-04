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Ростовский областной суд утвердил приговор пенсионерке из Шахт Евгении Майбороде

Суд оставил в силе приговор пенсионерке в Ростовской области за два репоста

4 мая 2024, 09:14
Фото: 1MI
Ростовский областной суд утвердил приговор пенсионерке из Шахт Евгении Майбороде
Ростовский областной суд утвердил приговор пенсионерке из Шахт Евгении Майбороде, пишут СМИ.

Ранее женщину осудили на пять с половиной лет по делу о фейках о ВС РФ и призывах к экстремизму. Поводом для возбуждения дела стали два репоста Майбороды в социальных сетях.

Пенсионерка из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии
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Пенсионерка решила обжаловать приговор и обратилась в апелляцию. Однако при повторном рассмотрении решение суда оставили в силе, пишет «Политаналитика».

Напомним, прокурор запрашивал для Майбороды шесть лет колонии. На суде она признала свою вину частично. Пенсионерка заявляла, что делала репосты не из «политической ненависти». «Газета.ру» писала, что женщину внесли в реестр террористов и экстремистов.

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