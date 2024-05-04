Суд оставил в силе приговор пенсионерке в Ростовской области за два репоста

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Ранее женщину осудили на пять с половиной лет по делу о фейках о ВС РФ и призывах к экстремизму. Поводом для возбуждения дела стали два репоста Майбороды в социальных сетях.
Пенсионерка решила обжаловать приговор и обратилась в апелляцию. Однако при повторном рассмотрении решение суда оставили в силе, пишет «Политаналитика».
Напомним, прокурор запрашивал для Майбороды шесть лет колонии. На суде она признала свою вину частично. Пенсионерка заявляла, что делала репосты не из «политической ненависти». «Газета.ру» писала, что женщину внесли в реестр террористов и экстремистов.