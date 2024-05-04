Суд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Суд заново рассмотрит дело 38-летнего Павла Николина. Он был добровольцем, участвовавшим в боевых действиях на Украине, однако в декабре 2022 года дезертировал. Тогда же он напал на сотрудников полиции в Новошахтинске. Один из них был серьезно ранен. Сам Николин заявил, что получил контузию на фронте, заблудился, а полицейских якобы перепутал с военнослужащими Украины.
Спустя год суд, рассмотрев его дело, признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет и одиннадцати месяцев колонии особого режима. Сторона обвинения подала на апелляцию, и приговор отменили. Теперь дело рассмотрят повторно.
Напомним, нападение Николина на полицейских вызвало большой резонанс. Известно, что правоохранительные органы искали рядом с лесополосой пропавшую женщину и наткнулись на мужчину в камуфляже. Тот открыл огонь и сбежал. Жителей Новошахтинска в день происшествия попросили по возможности не выходить из дома и забрать детей из школ и детских садиков. В области организовали масштабные поиски нападавшего. Спустя день его удалось задержать.