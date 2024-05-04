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Суд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской области

Суд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской области

4 мая 2024, 10:41
Фото: 1MI
Суд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской области
Приговор Павлу Николину, ранившего полицейского в Новошахтинске, решили пересмотреть, сообщается на сайте Ростовского областного суда.

Суд заново рассмотрит дело 38-летнего Павла Николина. Он был добровольцем, участвовавшим в боевых действиях на Украине, однако в декабре 2022 года дезертировал. Тогда же он напал на сотрудников полиции в Новошахтинске. Один из них был серьезно ранен. Сам Николин заявил, что получил контузию на фронте, заблудился, а полицейских якобы перепутал с военнослужащими Украины.

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Спустя год суд, рассмотрев его дело, признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет и одиннадцати месяцев колонии особого режима. Сторона обвинения подала на апелляцию, и приговор отменили. Теперь дело рассмотрят повторно.

Напомним, нападение Николина на полицейских вызвало большой резонанс. Известно, что правоохранительные органы искали рядом с лесополосой пропавшую женщину и наткнулись на мужчину в камуфляже. Тот открыл огонь и сбежал. Жителей Новошахтинска в день происшествия попросили по возможности не выходить из дома и забрать детей из школ и детских садиков. В области организовали масштабные поиски нападавшего. Спустя день его удалось задержать.

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