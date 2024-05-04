Суд пересмотрит дело дезертира, напавшего на полицейских в Ростовской области

Суд заново рассмотрит дело 38-летнего Павла Николина. Он был добровольцем, участвовавшим в боевых действиях на Украине, однако в декабре 2022 года дезертировал. Тогда же он напал на сотрудников полиции в Новошахтинске. Один из них был серьезно ранен. Сам Николин заявил, что получил контузию на фронте, заблудился, а полицейских якобы перепутал с военнослужащими Украины.