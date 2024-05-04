В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В целях безопасности дорожного движения ездить на электросамокатах запретили на всем протяжении Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным.
Также до 15 километров в час снижена допустимая скорость электросамокатов в парках Революции, имени 1 мая, Покровском сквере, на площади Советов, в парке Горького, сквере 1-й Конной Армии. Такое же ограничение введено на Большой Садовой от Сиверса до Театрального проспекта в оба направления и на протяжении всей Набережной Ростова.
Операторы кикшеринга уже ввели программный запрет на движение электросамокатов. Это значит, что их пользователи не смогут нарушить введенные ограничения.
Вопрос запрета на использование электросамокатов в городе обсуждался продолжительное время. Сторонники ограничений обращали внимание на участившиеся случаи ДТП с участием самокатов. На Пушкинской улице самокатчики сбивали пожилых людей и собак.
Ранее сообщалось, что самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка. Учреждение еще в апреле ограничило посещения для любителей электротранспорта.