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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов появились в Ростове

В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов

4 мая 2024, 08:38
Фото: rostovgazeta.ru
Зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов появились в Ростове
Зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов появились в Ростове, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

В целях безопасности дорожного движения ездить на электросамокатах запретили на всем протяжении Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным.

Также до 15 километров в час снижена допустимая скорость электросамокатов в парках Революции, имени 1 мая, Покровском сквере, на площади Советов, в парке Горького, сквере 1-й Конной Армии. Такое же ограничение введено на Большой Садовой от Сиверса до Театрального проспекта в оба направления и на протяжении всей Набережной Ростова.

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Операторы кикшеринга уже ввели программный запрет на движение электросамокатов. Это значит, что их пользователи не смогут нарушить введенные ограничения.

Вопрос запрета на использование электросамокатов в городе обсуждался продолжительное время. Сторонники ограничений обращали внимание на участившиеся случаи ДТП с участием самокатов. На Пушкинской улице самокатчики сбивали пожилых людей и собак.

Ранее сообщалось, что самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка. Учреждение еще в апреле ограничило посещения для любителей электротранспорта.

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