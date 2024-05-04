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Главные новости Ростова-на-Дону за 4 мая

В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди

4 мая 2024, 17:39
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростова-на-Дону за 4 мая
Новые ограничения для электросамокатов появились в Ростове, тем временем предприятия птицеводства заявили о снижении цен на яйца, а волонтеры рассказали о количестве пропавших без вести в регионе местных жителей.

Ограничения для самокатчиков

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе ввели зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов. Сделано это было в целях безопасности.

Так, использовать самокат запрещено в пешеходной зоне на протяжении всей Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным.

Также до 15 километров в час снижена допустимая скорость электросамокатов в парках Революции, имени 1 мая, Покровском сквере, на площади Советов, в парке Горького, сквере 1-й Конной Армии. Такое же ограничение введено на протяжении всей Большой Садовой улицы в оба направления и на протяжении всей Набережной Ростова.

В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатов
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Падение цен на яйца

«РБК Ростов» сообщило о снижении цен на яйца птицефабриками в Ростовской области. Их оптовая отпускная цена упала до 15%, несмотря на ажиотаж перед Пасхой.

Одна из птицефабрик региона сообщила, что сейчас продает десяток яиц для небольших магазинов всего за 90 рублей. Что касается крупного опта, то цена обсуждается индивидуально с каждым партнером. Однако, вероятнее всего, розничная стоимость десятка в среднем составит 100-110 рублей.

Эксперты предсказывают скорое снижение цен на яйца из-за наращивания их производства в Ростовской области. Высокое предложение должно повлиять на уменьшение стоимости товара.

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Пропавшие без вести

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что в апреле получили 62 заявки на поиск пропавших в Ростовской области людей.

Из 62 пропавших живыми нашли 37 человек. Двоих обнаружили погибшими. Еще пяти людям помогли найти родных. Продолжаются поиски еще 11 пропавших без вести жителей Ростовской области.

Волонтеры рассказали, что распространяют ориентировки и проверяют сообщения о возможном местонахождении исчезнувших людей.

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