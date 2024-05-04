В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди

Также до 15 километров в час снижена допустимая скорость электросамокатов в парках Революции, имени 1 мая, Покровском сквере, на площади Советов, в парке Горького, сквере 1-й Конной Армии. Такое же ограничение введено на протяжении всей Большой Садовой улицы в оба направления и на протяжении всей Набережной Ростова.