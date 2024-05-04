rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В апреле в Ростовской области число заболевших корью выросло на 10%

За месяц заболеваемость корью подскочила на 10% в Ростовской области

4 мая 2024, 12:22
Фото: 1MI
В апреле в Ростовской области число заболевших корью выросло на 10%
В апреле в Ростовской области число заболевших корью выросло на 10%, пишет «АиФ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В надзорном ведомстве зафиксировали циклический подъем заболеваемости. По итогам четырех месяцев показатель заболеваемости корью составил 29,27 на 100 тысяч жителей. В апреле в сравнении с мартом число подхвативших корь увеличилось на 10%.

В управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что подавляющее число заболевших (95,4%) — это либо люди, непривитые от кори, либо те, чей статус вакцинации неизвестен. Отмечается, что почти 71% заболевших — это дети.

Циклический подъем заболеваемости корью зафиксирован в Ростовской области
Узнать подробнее

Известно также, что наибольшее число подхвативших корь зафиксировано в Ростове, Батайске и Шахтах.

В группе риска по заражению корью находятся антипрививочники и люди, часто переезжающие из одного места в другое.

Ранее сообщалось, что школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори.

Читайте также:
Почти 140 детей стали жертвами укусов клещей в Ростовской областиЧетыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощиНовые отделения для лечения больных раком построят в Ростове
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Здоровье#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Корь в Ростовской области#Ростов#Заболевание корью#Заражение корью#Здоровье человека#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете
Вчера, 15:10
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
Вчера, 18:15
Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом
Вчера, 18:34
В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома
Вчера, 17:58
На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей
Вчера, 16:39
Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара
Вчера, 13:29
"