За месяц заболеваемость корью подскочила на 10% в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В надзорном ведомстве зафиксировали циклический подъем заболеваемости. По итогам четырех месяцев показатель заболеваемости корью составил 29,27 на 100 тысяч жителей. В апреле в сравнении с мартом число подхвативших корь увеличилось на 10%.
В управлении Роспотребнадзора обратили внимание, что подавляющее число заболевших (95,4%) — это либо люди, непривитые от кори, либо те, чей статус вакцинации неизвестен. Отмечается, что почти 71% заболевших — это дети.
Известно также, что наибольшее число подхвативших корь зафиксировано в Ростове, Батайске и Шахтах.
В группе риска по заражению корью находятся антипрививочники и люди, часто переезжающие из одного места в другое.
Ранее сообщалось, что школу в Ростове могут закрыть на карантин из-за кори.