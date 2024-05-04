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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Морозы повредили цветущим деревьям в Ростовской области

Заморозки до -4 градусов ударили по северу Ростовской области

4 мая 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Морозы повредили цветущим деревьям в Ростовской области
Морозы повредили цветущим деревьям в Ростовской области, жалуются в социальных сетях местные жители.

После апрельской жары в регионе пришло похолодание. На севере области зафиксированы заморозки. Температура воздуха там ночью опустилась до -4 градусов. Из-за заморозков пострадали цветущие плодовые деревья, кустарники и цветы.

Местные жители выкладывают видео, где видно, как увядают и умирают после холодов листья винограда. Ростовчане переживают, что из-за погодных аномалий могут остаться без урожая.

Морозы повредили цветущим деревьям в Ростовской области
Видео: ВКонтакте «Это Ростов»

«Самая пора цветения. Неужели будем без фруктиков?» — пишут в социальных сетях.

Напомним, метеоролог Елена Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области.

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