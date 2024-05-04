Заморозки до -4 градусов ударили по северу Ростовской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
После апрельской жары в регионе пришло похолодание. На севере области зафиксированы заморозки. Температура воздуха там ночью опустилась до -4 градусов. Из-за заморозков пострадали цветущие плодовые деревья, кустарники и цветы.
Местные жители выкладывают видео, где видно, как увядают и умирают после холодов листья винограда. Ростовчане переживают, что из-за погодных аномалий могут остаться без урожая.
«Самая пора цветения. Неужели будем без фруктиков?» — пишут в социальных сетях.
Напомним, метеоролог Елена Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области.