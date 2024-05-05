Безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Напомним, в начале апреля жители Ростова проголосовали за то, чтобы отопление отключили восьмого числа. В это время в донской столице установилась 30-градусная жара.
При этом ростовчане уже тогда высказывали пожелание о том, чтобы управляющие компании правильно сделали перерасчет.
Жительница дома на улице Волкова в Ростове пожаловалась, что за восемь дней в апреле ей выставили счет за тепло в 1,5 раза превышающий счет за весь март.
В управляющей компании объяснили такую завышенную сумму проблемой с теплосчетчиком. Якобы предыдущие месяца счета за тепло выставляли по одному тарифу, а затем в апреле был сделан перерасчет.
Ростовчанка при этом заявила, что намерена обратиться в прокуратуру.