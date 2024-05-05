rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Счета за отопление в жарком апреле шокировали ростовчан

Безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан

5 мая 2024, 07:31
Фото: 1MI
Счета за отопление в жарком апреле шокировали ростовчан

Жители Ростова получили огромные счета за отопление в жарком апреле

Несмотря на завершение отопительного сезона некоторые ростовчане получили огромные счета за тепло, пишет ro.today.

Напомним, в начале апреля жители Ростова проголосовали за то, чтобы отопление отключили восьмого числа. В это время в донской столице установилась 30-градусная жара.

При этом ростовчане уже тогда высказывали пожелание о том, чтобы управляющие компании правильно сделали перерасчет.

Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет
Узнать подробнее

Жительница дома на улице Волкова в Ростове пожаловалась, что за восемь дней в апреле ей выставили счет за тепло в 1,5 раза превышающий счет за весь март.

В управляющей компании объяснили такую завышенную сумму проблемой с теплосчетчиком. Якобы предыдущие месяца счета за тепло выставляли по одному тарифу, а затем в апреле был сделан перерасчет.

Ростовчанка при этом заявила, что намерена обратиться в прокуратуру.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛАВ Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодилаИз-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Тепло#Счет#Отопление в Ростове#Тепло в Ростове#Отключение отопления в Ростове#Счета#Управляющая компания
Подпишитесь
В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди
Вчера, 17:39
Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской
Сегодня, 06:52
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Сегодня, 06:16
Парковку запретили на проспекте Ленина в Ростове
Вчера, 17:41
Бастрыкин потребовал доклад о деле о выселении семьи участника СВО под Ростовом
Вчера, 13:59
Ростовчанин научился ловить много рыбы на сало и пенопласт
Вчера, 06:47
"