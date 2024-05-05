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Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина

Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина

5 мая 2024, 08:39
Фото: kremlin.ru
Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина
Бывший глава администрации Ростова и депутат Госдумы от Ростовской области Виталий Кушнарев будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, сообщил политик в своем телеграм-канале.

7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента России. Она пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. По случаю инаугурации депутат Госдумы Виталий Кушнарёв продемонстрировал персональное приглашение.

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Помимо пригласительного, бывший глава администрации Ростова получил почтовую марку и памятную медаль. Он подмечает, что позже марку смогут приобрести все желающие. На выйдет в обращение 7 мая тиражом 156 тысяч экземпляров. Ее номинал будет составлять 29 рублей.

Ранее президент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко.

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