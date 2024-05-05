Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина

Помимо пригласительного, бывший глава администрации Ростова получил почтовую марку и памятную медаль. Он подмечает, что позже марку смогут приобрести все желающие. На выйдет в обращение 7 мая тиражом 156 тысяч экземпляров. Ее номинал будет составлять 29 рублей.