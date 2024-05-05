Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента России. Она пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. По случаю инаугурации депутат Госдумы Виталий Кушнарёв продемонстрировал персональное приглашение.
Помимо пригласительного, бывший глава администрации Ростова получил почтовую марку и памятную медаль. Он подмечает, что позже марку смогут приобрести все желающие. На выйдет в обращение 7 мая тиражом 156 тысяч экземпляров. Ее номинал будет составлять 29 рублей.
Ранее президент Путин присвоил звание Народного артиста ростовчанину Константину Лавроненко.