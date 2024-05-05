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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Сход электровоза грузового поезда произошел в Ростовской области

Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области

5 мая 2024, 06:16
Фото: СК России на транспорте
Сход электровоза грузового поезда произошел в Ростовской области
Сход электровоза грузового поезда произошел на станции Куберле Ростовской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Происшествия случилось поздно вечером 4 мая на станции Куберле участка Котельниково — Куберле. В ведомстве отмечают, что сход первой и второй секций электровоза произошел с повреждением линий электропередач. Следователи в связи с этим проводят проверку.

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В СКЖД сообщили, что из-за схода электровоза в пути задерживаются восемь поездов. Время их задержки может составлять до 9 часов.

Ранее стало известно, что на маршрут «Ростов — Таганрог» 9 мая выйдет ретро-поезд. Отправится на таком поезде можно будет в 09.35 с вокзала «Ростов Главный».

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧП#Поезд#Следственный комитет#Следственные действия#Электровоз#Происшествия
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