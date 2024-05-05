Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Происшествия случилось поздно вечером 4 мая на станции Куберле участка Котельниково — Куберле. В ведомстве отмечают, что сход первой и второй секций электровоза произошел с повреждением линий электропередач. Следователи в связи с этим проводят проверку.
В СКЖД сообщили, что из-за схода электровоза в пути задерживаются восемь поездов. Время их задержки может составлять до 9 часов.
Ранее стало известно, что на маршрут «Ростов — Таганрог» 9 мая выйдет ретро-поезд. Отправится на таком поезде можно будет в 09.35 с вокзала «Ростов Главный».