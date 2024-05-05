Итоги недели: В Ростове боролись с самокатами, а поезд устроил транспортный коллапс

Теперь запрещено ездить на электросамокатах на улице Большая Садовая от Сиверса до Театрального проспекта, на Пушкинской от дома №1 до Театрального, на набережной Ростова. На некоторых участках лишь установили скоростные ограничения. Теперь нельзя разгоняться с ваше 15 километров в час в парках Революции, Горького, имени 1 Мая, Покровском сквере, на площади Советов, а также в сквере 1-й Конной Армии.