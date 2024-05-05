rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Главные новости недели с 29 апреля по 5 мая

Итоги недели: В Ростове боролись с самокатами, а поезд устроил транспортный коллапс

5 мая 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости недели с 29 апреля по 5 мая
В Ростовской области произошел коллапс с задержкой поездов из-за схода с рельсов электровоза, шествие «Бессмертный полк» отменили, а в Ростове-на-Дону появились ограничения для самокатчиков, все самое важное за неделю, в материале RostovGazeta.

Электровоз сошел с рельсов

Вечером 4 мая в Ростовской области произошел инцидент на железнодорожной станции Куберле. Электровоз грузового поезда сошел с рельсов, что привело к повреждению линий электропередач и массовой задержке поездов. На следующее утро, 5 мая, движение поездов было восстановлено и организовано в реверсном режиме в обоих направлениях. В результате происшествия никто не пострадал.

В СКЖД сообщили, что из-за инцидента в пути задерживаются восемь поездов. Максимальное время их задержки может составлять 9 часов. Если время ожидания превысит 4 часа, то пассажиров поездов дальнего следования обеспечат горячим питанием.

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
Узнать подробнее

Отмена «Бессмертного полка»

В 2024 году в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» не будет проходить в привычном формате. Шествие колонны отменено из соображений безопасности.

Однако до 12 мая жителям области предложили разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны на своих автомобилях. Портрет в этом случае должен находиться на заднем боковом стекле с левой стороны. Также портрет предка-героя можно поместить на свою одежду.

В учебных учреждениях и госорганизациях в дни акции установят «Стену памяти», на которой можно разместить фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно онлайн. Каждый желающий может выставить пост с фотографией героя или использовать его вместо своей аватарки в социальных сетях и мессенджерах.

В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
Узнать подробнее

Новые ограничения для электросамокатов.

В Ростове появились зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов. Данные меры были введены для обеспечения безопасности дорожного движения. Сторонники новых правил обратили внимание на участившиеся случаи ДТП, в которых фигурируют самокаты.

Теперь запрещено ездить на электросамокатах на улице Большая Садовая от Сиверса до Театрального проспекта, на Пушкинской от дома №1 до Театрального, на набережной Ростова. На некоторых участках лишь установили скоростные ограничения. Теперь нельзя разгоняться с ваше 15 километров в час в парках Революции, Горького, имени 1 Мая, Покровском сквере, на площади Советов, а также в сквере 1-й Конной Армии.

Читайте также:
Глава СК потребовал доклад о сбитой самокатчиком пенсионерки в РостовеЖелезная дорога из Ростова в Крым начнет работать в 2024 годуВ Ростове открыли мост на Зеленый остров и арестовали самбиста, нападавшего на людей
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#Бессмертный полк#Самокат#Происшествия
Подпишитесь
Онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации
Сегодня, 16:01
Ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области
Сегодня, 14:32
Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника
Сегодня, 15:13
Улицу в Каменском-Шахтинском неделю заливает нечистотами
Сегодня, 12:39
В Ростове-на-Дону массово запустили скоростные дроны
Сегодня, 10:16
"