Итоги недели: В Ростове боролись с самокатами, а поезд устроил транспортный коллапс

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Вечером 4 мая в Ростовской области произошел инцидент на железнодорожной станции Куберле. Электровоз грузового поезда сошел с рельсов, что привело к повреждению линий электропередач и массовой задержке поездов. На следующее утро, 5 мая, движение поездов было восстановлено и организовано в реверсном режиме в обоих направлениях. В результате происшествия никто не пострадал.
В СКЖД сообщили, что из-за инцидента в пути задерживаются восемь поездов. Максимальное время их задержки может составлять 9 часов. Если время ожидания превысит 4 часа, то пассажиров поездов дальнего следования обеспечат горячим питанием.
В 2024 году в Ростове-на-Дону акция «Бессмертный полк» не будет проходить в привычном формате. Шествие колонны отменено из соображений безопасности.
Однако до 12 мая жителям области предложили разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны на своих автомобилях. Портрет в этом случае должен находиться на заднем боковом стекле с левой стороны. Также портрет предка-героя можно поместить на свою одежду.
В учебных учреждениях и госорганизациях в дни акции установят «Стену памяти», на которой можно разместить фото героев ВОВ. Также поучаствовать в акции можно онлайн. Каждый желающий может выставить пост с фотографией героя или использовать его вместо своей аватарки в социальных сетях и мессенджерах.
В Ростове появились зоны с ограничением скорости движения для электросамокатов. Данные меры были введены для обеспечения безопасности дорожного движения. Сторонники новых правил обратили внимание на участившиеся случаи ДТП, в которых фигурируют самокаты.
Теперь запрещено ездить на электросамокатах на улице Большая Садовая от Сиверса до Театрального проспекта, на Пушкинской от дома №1 до Театрального, на набережной Ростова. На некоторых участках лишь установили скоростные ограничения. Теперь нельзя разгоняться с ваше 15 километров в час в парках Революции, Горького, имени 1 Мая, Покровском сквере, на площади Советов, а также в сквере 1-й Конной Армии.