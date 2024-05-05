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Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

В портах Ростова, Азова и Таганрога прошли учения против завоза холеры

Людей в противочумных комбинезонах заметили в портах Ростова, Таганрога и Азова

5 мая 2024, 18:42
Фото: 61.rospotrebnadzor.ru
В портах Ростова, Азова и Таганрога прошли учения против завоза холеры

В портах Ростова, Азова и Таганрога прошли учения против завоза холеры

В портах Ростовской области прошли тактико-специальные учения. Они направлены на отработку навыков предотвращения и ликвидации опасной инфекционной болезни — холеры. Организатором выступило региональное управление Роспотребнадзора.

В морских пунктах пропуска через государственную границу на территории Ростовской области, а также в портах Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога состоялись специальные тактические тренировки, направленные на отработку на практике форм и методов межведомственного взаимодействия при выявлении завоза из-за рубежа холеры.

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В ходе тренировок специалисты практиковали превентивные меры по борьбе с эпидемией, развертывание санитарного причала, загрузку на него средства передвижения, эвакуацию больных, работу людьми, которые контактировали с этими больными, проведение профилактических дезинфекционных мероприятий и обеспечение безопасности от возможных биологических угроз.

На основе результатов учебного мероприятия будут вносить необходимые коррективы в рабочий процесс.

На снимках, опубликованных управлением Роспотребнадзора, изображены люди в защитных комбинезонах, которые могут быть частью противочумных костюмов.

Ранее зоолог предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.

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