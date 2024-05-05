Людей в противочумных комбинезонах заметили в портах Ростова, Таганрога и Азова

В морских пунктах пропуска через государственную границу на территории Ростовской области, а также в портах Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога состоялись специальные тактические тренировки, направленные на отработку на практике форм и методов межведомственного взаимодействия при выявлении завоза из-за рубежа холеры.