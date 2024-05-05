Людей в противочумных комбинезонах заметили в портах Ростова, Таганрога и Азова

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
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Updated Сегодня, 18:52
В морских пунктах пропуска через государственную границу на территории Ростовской области, а также в портах Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога состоялись специальные тактические тренировки, направленные на отработку на практике форм и методов межведомственного взаимодействия при выявлении завоза из-за рубежа холеры.
В ходе тренировок специалисты практиковали превентивные меры по борьбе с эпидемией, развертывание санитарного причала, загрузку на него средства передвижения, эвакуацию больных, работу людьми, которые контактировали с этими больными, проведение профилактических дезинфекционных мероприятий и обеспечение безопасности от возможных биологических угроз.
На основе результатов учебного мероприятия будут вносить необходимые коррективы в рабочий процесс.
На снимках, опубликованных управлением Роспотребнадзора, изображены люди в защитных комбинезонах, которые могут быть частью противочумных костюмов.
Ранее зоолог предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.