Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Магнитная буря накроет Ростовскую область в ночь на 6 мая. Возмущения геомагнитного поля ожидаются с 00.00 мск на уровне пяти баллов, к 09.00 геомагнитная буря возрастет почти до 6 баллов, а снизится только примерно к 15.00 мск.
В течение 7 мая также ожидается магнитная буря, которая начнется в 06.00, достигнет своего пика к полудню, а затем начнет снижаться.
На протяжении двух дней у метеозависимых людей могут появляться головные боли. Жители региона с сильно выраженной метеозавистью могут испытывать упадок сил, резкие перепады настроения и апатию.
В активную фазу космического влияния рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и негативных эмоций.
Ранее стали известны, даты магнитных бурь на весь май. По предварительным прогнозам сильные возмущения магнитного поля Земли повторятся более пяти раз за месяц.