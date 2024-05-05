Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника

Магнитная буря накроет Ростовскую область в ночь на 6 мая. Возмущения геомагнитного поля ожидаются с 00.00 мск на уровне пяти баллов, к 09.00 геомагнитная буря возрастет почти до 6 баллов, а снизится только примерно к 15.00 мск.