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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника

Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника

5 мая 2024, 15:13
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря выше 5 баллов накроет Ростовскую область с понедельника
6 мая Ростов-на-Дону накроет сильная магнитная бури. Ее сила сила составит более 5 баллов у оценивают в 5 баллов из 9 возможных, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ ИСЗФ.

Магнитная буря накроет Ростовскую область в ночь на 6 мая. Возмущения геомагнитного поля ожидаются с 00.00 мск на уровне пяти баллов, к 09.00 геомагнитная буря возрастет почти до 6 баллов, а снизится только примерно к 15.00 мск.

В течение 7 мая также ожидается магнитная буря, которая начнется в 06.00, достигнет своего пика к полудню, а затем начнет снижаться.

На протяжении двух дней у метеозависимых людей могут появляться головные боли. Жители региона с сильно выраженной метеозавистью могут испытывать упадок сил, резкие перепады настроения и апатию.

Магнитная буря в Ростовской областиМагнитная буря в Ростовской области
Магнитная буря в Ростовской области
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ ИСЗФ.
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В активную фазу космического влияния рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и негативных эмоций.

Ранее стали известны, даты магнитных бурь на весь май. По предварительным прогнозам сильные возмущения магнитного поля Земли повторятся более пяти раз за месяц.

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