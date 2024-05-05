Массовые задержки поездов произошли из-за схода с рельсов электровоза на Дону

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, что вечером 4 мая на станции Куберле электровоз грузового поезда сошел с рельсов. В результате этого инцидента были повреждены линии электропередач. Утром 5 мая движение поездов было восстановлено, но только по одному пути.
Поезда продолжили свое движения, но прибудут с задержкой до 9 часов. Из-за аварии восьми поездам пришлось отклониться от первоначального графика: №114 Адлер — Санкт-Петербург; №13 Саратов — Имеретинский Курорт; №59 Новокузнецк — Кисловодск; №346 Адлер — Нижневартовск; №345 Нижневартовск — Адлер; №455 Челябинск — Новороссийск; №368 Кисловодск — Киров; №358 Имеретинский Курорт — Уфа.
СКЖД отмечает, что пассажиров поездов дальнего следования обеспечат питанием, если время ожидания превысит 4 часа.
В Южной транспортной прокуратуре сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники прокуратуры и следователи проводят проверку.
Ранее стало известно, что в честь 9 мая из Ростова в Таганрог запустят ретро паровоз.
До этого стало известно, что Ростов-на-Дону попал в топ направлений для путешествий.