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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Онкобольной в Ростове отказали в госпитализации из-за того, что она не ходит

Онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации

5 мая 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney
Онкобольной в Ростове отказали в госпитализации из-за того, что она не ходит
Лежачей онкобольной пациентке в Ростове-на-Дону отказывают в госпитализации, поэтому она вынуждена продавать имущество для оплаты лечения в частной клинике, видео с участием девушки опубликовал телеграм-канал «Осторожно новости».

В Ростове-на-Дону 32-летняя онкобольная Яна Шлякова сообщает, что не может добиться госпитализации в государственное медучреждение.

Испытывать боль в пояснице Яна начала в 2023 году, врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание на четвертой стадии. Она обратилась в ростовский онкологический центр и областной онкодиспансер, а также в московский центр онкологии имени Блохина. Однако девушка заявляет, что нигде ее якобы не приняли на госпитализацию из-за того, что она не ходит.

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Врачи назначили ей химиотерапию на дому, и в результате у нее появились метастазы в позвоночнике, печени и легких. «После трех курсов лечения на дому мое состояние ухудшилось, метастазы увеличились, и у меня появилась механическая желтуха», — рассказала Яна.

Единственным местом, где молодая женщина смогла получить помощь, был, по ее словам, частный онкологический центр «Евроонко» в Москве. Однако лечение там стоит очень дорого (примерно 2 миллиона рублей), и у нее нет таких денег, чтобы оплатить его полностью. Из-за этого ей пришлось, дескать, продать свою квартиру. Пациентка рассказала, что ее супруг и отчим являются участниками СВО с февраля 2022 года. «У меня почти нет поддержки в борьбе с таким серьезным заболеванием. Деньги кончаются, а государственные больницы отказываются принимать меня на госпитализацию, хотя я должна быть под наблюдением врачей, а не находиться сама дома», — говорит Яна. В настоящее время ее мама ухаживает за ней.

Официального подтверждения о ситуации с онкобольной не поступало. Информация уточняется.

Ранее мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в медучреждении в Ростове.

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