Онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В Ростове-на-Дону 32-летняя онкобольная Яна Шлякова сообщает, что не может добиться госпитализации в государственное медучреждение.
Испытывать боль в пояснице Яна начала в 2023 году, врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание на четвертой стадии. Она обратилась в ростовский онкологический центр и областной онкодиспансер, а также в московский центр онкологии имени Блохина. Однако девушка заявляет, что нигде ее якобы не приняли на госпитализацию из-за того, что она не ходит.
Врачи назначили ей химиотерапию на дому, и в результате у нее появились метастазы в позвоночнике, печени и легких. «После трех курсов лечения на дому мое состояние ухудшилось, метастазы увеличились, и у меня появилась механическая желтуха», — рассказала Яна.
Единственным местом, где молодая женщина смогла получить помощь, был, по ее словам, частный онкологический центр «Евроонко» в Москве. Однако лечение там стоит очень дорого (примерно 2 миллиона рублей), и у нее нет таких денег, чтобы оплатить его полностью. Из-за этого ей пришлось, дескать, продать свою квартиру. Пациентка рассказала, что ее супруг и отчим являются участниками СВО с февраля 2022 года. «У меня почти нет поддержки в борьбе с таким серьезным заболеванием. Деньги кончаются, а государственные больницы отказываются принимать меня на госпитализацию, хотя я должна быть под наблюдением врачей, а не находиться сама дома», — говорит Яна. В настоящее время ее мама ухаживает за ней.
Официального подтверждения о ситуации с онкобольной не поступало. Информация уточняется.
Ранее мать умершего в больнице кларнетиста рассказала о начавшихся проверках в медучреждении в Ростове.