Онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации

Единственным местом, где молодая женщина смогла получить помощь, был, по ее словам, частный онкологический центр «Евроонко» в Москве. Однако лечение там стоит очень дорого (примерно 2 миллиона рублей), и у нее нет таких денег, чтобы оплатить его полностью. Из-за этого ей пришлось, дескать, продать свою квартиру. Пациентка рассказала, что ее супруг и отчим являются участниками СВО с февраля 2022 года. «У меня почти нет поддержки в борьбе с таким серьезным заболеванием. Деньги кончаются, а государственные больницы отказываются принимать меня на госпитализацию, хотя я должна быть под наблюдением врачей, а не находиться сама дома», — говорит Яна. В настоящее время ее мама ухаживает за ней.