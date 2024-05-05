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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Под Ростовом на трассе «М-4» сгорели две фуры

Под Ростовом на трассе «М-4» сгорели две фуры

5 мая 2024, 11:25
Фото: 1MI
Под Ростовом на трассе «М-4» сгорели две фуры
В Сети очевидцы распространили видео, на котором видно возгорание и клубы черного дыма. На трассе «М-4» загорелись две фуры. Подробную информацию предоставило ГУ МЧС по Ростовской области.

На выезде из Аксайского района, на 1024-м километре заметили пожар. Свидетели сняли происходящее. По кадрам видно, что две фуры объяты дымом и огнем.

В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили, что загорелось две фуры. Ликвидировали огонь семь человек на трех спецмашинах. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В результате инцидента пострадал один человек, мужчину госпитализировали с ожогами.

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Ранее в Ростовской области запретили въезжать в лес на автомобилях. Подробнее о новых правилах посещения лесных зон.

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