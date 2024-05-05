Под Ростовом на трассе «М-4» сгорели две фуры

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На выезде из Аксайского района, на 1024-м километре заметили пожар. Свидетели сняли происходящее. По кадрам видно, что две фуры объяты дымом и огнем.
В ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили, что загорелось две фуры. Ликвидировали огонь семь человек на трех спецмашинах. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В результате инцидента пострадал один человек, мужчину госпитализировали с ожогами.
Ранее в Ростовской области запретили въезжать в лес на автомобилях. Подробнее о новых правилах посещения лесных зон.