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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в Ростовской области

Появились кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в Ростовской области

5 мая 2024, 09:06
Фото: Южная транспортная прокуратура
Кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в Ростовской области
В Ростовской области на станции Куберле вечером 4 мая сошел с рельсов электровоз грузового поезда, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По данным СКЖД, ЧП произошло в 19.37 мск на станции Куберле участка Котельниково — Куберле. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены соседние пути и опора контактной сети. С вечера движение поездов было временно остановлено.

В настоящее время поезда двигаются по одному пути в реверсивном режиме. В СКЖД предупредили о задержках до девяти часов у восьми поездов, следующих на юг.

Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиЭлектровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской областиЭлектровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Фото: Западный МСУТ СК России
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В настоящее время причины произошедшего пока не названы. Южная транспортная прокуратура и следователи Ростовского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России проводятся проверки.

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