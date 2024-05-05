Появились кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По данным СКЖД, ЧП произошло в 19.37 мск на станции Куберле участка Котельниково — Куберле. В результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены соседние пути и опора контактной сети. С вечера движение поездов было временно остановлено.
В настоящее время поезда двигаются по одному пути в реверсивном режиме. В СКЖД предупредили о задержках до девяти часов у восьми поездов, следующих на юг.
В настоящее время причины произошедшего пока не названы. Южная транспортная прокуратура и следователи Ростовского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России проводятся проверки.