Стали известны подробности схода с рельсов поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Происшествие случилось вечером в субботу, 4 мая, на станции Куберле. Здесь сошел с рельсов товарный поезд и зацепил соседние пути, которые оказались повреждены.
Что стало причиной инцидента, пока не раскрывается. Из-за этого на некоторое время пришлось остановить поезда на этом направлении.
Сейчас поездам приходится ехать по одному пути, что приводит к задержкам до восьми часов. Речь идет о направлении по пути на юг.
Известно, что медицинская помощь в результате инцидента никому не потребовалась. В данный момент следователи проводят проверку.
Ранее появились кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в донском регионе.