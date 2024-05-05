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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:01

Поезда задерживаются на 8 часов из-за схода вагонов в Ростовской области

Стали известны подробности схода с рельсов поезда в Ростовской области

5 мая 2024, 12:01
Фото: 1MI
Поезда задерживаются на 8 часов из-за схода вагонов в Ростовской области

Поезда задерживаются на 8 часов из-за схода вагонов в Ростовской области

В Ростовской области сошел с рельсов электровоз, что привело к сбою в расписании других поездов, о происшествии сообщает СКЖД.

Происшествие случилось вечером в субботу, 4 мая, на станции Куберле. Здесь сошел с рельсов товарный поезд и зацепил соседние пути, которые оказались повреждены.

Что стало причиной инцидента, пока не раскрывается. Из-за этого на некоторое время пришлось остановить поезда на этом направлении.

Появились кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в Ростовской области
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Сейчас поездам приходится ехать по одному пути, что приводит к задержкам до восьми часов. Речь идет о направлении по пути на юг.

Известно, что медицинская помощь в результате инцидента никому не потребовалась. В данный момент следователи проводят проверку.

Ранее появились кадры сошедшего с рельсов товарного поезда в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электровоз#СКЖД#Происшествия#Происшествие
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