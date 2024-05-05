Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской

Донскую сельдь отличает плотное мясо и большое количество красных мышц, сообщил Дудкин «КП-Ростов-на-Дону». Такая рыба является проходной, отметил ученый. Это значит, что обитает она в море, а нереститься идет в реки. Причем нереститься она предпочитает на течении, а не у берега, как ее собраты с Тихого и Атлантического океана.