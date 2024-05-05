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Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской

Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской

5 мая 2024, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской
Преимущество вкусовых качеств донской сельди над морской, раскрыл доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.

Донскую сельдь отличает плотное мясо и большое количество красных мышц, сообщил Дудкин «КП-Ростов-на-Дону». Такая рыба является проходной, отметил ученый. Это значит, что обитает она в море, а нереститься идет в реки. Причем нереститься она предпочитает на течении, а не у берега, как ее собраты с Тихого и Атлантического океана.

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Питание у донской сельди тоже разнообразное. В Дону и Таганрогском заливе она питается зоопланктоном и личинками тюльки.

Ранее стало известно, что в Азовском море в три раза выросла ловля тюльки. А количество сельди в Дону выросло с одной тысячи особей до четырех с половиной тысяч за цикл.

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