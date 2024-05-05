Ученый рассказал, почему донская селедка вкуснее морской

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Донскую сельдь отличает плотное мясо и большое количество красных мышц, сообщил Дудкин «КП-Ростов-на-Дону». Такая рыба является проходной, отметил ученый. Это значит, что обитает она в море, а нереститься идет в реки. Причем нереститься она предпочитает на течении, а не у берега, как ее собраты с Тихого и Атлантического океана.
Питание у донской сельди тоже разнообразное. В Дону и Таганрогском заливе она питается зоопланктоном и личинками тюльки.
Ранее стало известно, что в Азовском море в три раза выросла ловля тюльки. А количество сельди в Дону выросло с одной тысячи особей до четырех с половиной тысяч за цикл.