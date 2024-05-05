Улицу в Каменском-Шахтинском неделю заливает нечистотами

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Автор поста утверждает, что еще неделю назад на улице Московской образовался небольшой ручей, который на сегодняшний день значительно увеличился в размерах.
«Звонили в аварийную, говорим, что течет не вода вовсе, а канализация между 48 и 50 домом (въезд и выезд во двор). В ответ: „Мы знаем“. Помогите», — пишет местная жительница под постом.
Горожане подмечают, что их уже даже не смущают горы мусора в контейнерах на улице Московской.
Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в лесной зоне Азова активисты нашли новую свалку с фекалиями.