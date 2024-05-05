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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:41

В Ростовской области Каменск-Шахтинский тонет в фекалиях

Улицу в Каменском-Шахтинском неделю заливает нечистотами

5 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI
В Ростовской области Каменск-Шахтинский тонет в фекалиях
Вонючая река образовалась на одной из улиц Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Видео появилось в телеграм-канале «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Автор поста утверждает, что еще неделю назад на улице Московской образовался небольшой ручей, который на сегодняшний день значительно увеличился в размерах.

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«Звонили в аварийную, говорим, что течет не вода вовсе, а канализация между 48 и 50 домом (въезд и выезд во двор). В ответ: „Мы знаем“. Помогите», — пишет местная жительница под постом.

Горожане подмечают, что их уже даже не смущают горы мусора в контейнерах на улице Московской.

Ранее RostovGazeta сообщила о том, что в лесной зоне Азова активисты нашли новую свалку с фекалиями.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Комментарии#Коммунальщики#Канализация#Происшествия
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