В Ростове-на-Дону массово запустили скоростные дроны

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Соревнования проходят в манеже ДГТУ. Там собрались участники со всей России. Накануне прошли соревнования дронов в классе 200. Это означает, что в зачете участвовали дроны с диагональю рамы от 180 до 250 миллиметров.
В воскресенье, 5 мая, пройдут гонки в классах 75 и 330 миллиметров. Пилоты соревнуются как в личном зачете, так и в составе команд.
Участники соревнований разгоняют дроны до 200 километров в час. Причем большинство пилотов, как признался один из спортсменов, сами проектируют рамы своих дронов. Для этого им нужно виртуозно владеть пайкой и навыками моделирования.
Ранее стало известно, что Ростовская область станет основным покупателем дронов, которые будут производится китайской компанией в Краснодарском крае.