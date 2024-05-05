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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Впервые в Ростове соревнуются в гонке дронов Winline

В Ростове-на-Дону массово запустили скоростные дроны

5 мая 2024, 10:16
Фото: Федерация гонок дронов России
Впервые в Ростове соревнуются в гонке дронов Winline

Впервые в Ростове проходит гонка дронов Winline

В Ростове-на-Дону впервые проходит Всероссийский фестиваль гонок дронов, сообщают организаторы мероприятия.

Соревнования проходят в манеже ДГТУ. Там собрались участники со всей России. Накануне прошли соревнования дронов в классе 200. Это означает, что в зачете участвовали дроны с диагональю рамы от 180 до 250 миллиметров.

В воскресенье, 5 мая, пройдут гонки в классах 75 и 330 миллиметров. Пилоты соревнуются как в личном зачете, так и в составе команд.

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Участники соревнований разгоняют дроны до 200 километров в час. Причем большинство пилотов, как признался один из спортсменов, сами проектируют рамы своих дронов. Для этого им нужно виртуозно владеть пайкой и навыками моделирования.

Ранее стало известно, что Ростовская область станет основным покупателем дронов, которые будут производится китайской компанией в Краснодарском крае.

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