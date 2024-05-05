В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Нужно помнить, что на одном самокате может ехать только один человек. Он должен держаться и управлять транспортным средством обеими руками. Лучшим временем для катания считается сухая и солнечная погода. Если в процессе поездки начался дождь, то МЧС рекомендует остановиться и идти пешком. В целях пожарной безопасности не стоит оставлять электросамокат заряжаться на ночь.
Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям отмечают, что арендовать самокат в городских сервисах можно только с 18 лет. Также есть и скоростные ограничения: 25 километров в час в городе и 20 километров в час в жилых районах. Но в Ростове появились места с максимально разрешенной скоростью 15 километров в час.
Во время использования электросамоката нужно знать, что при движении по пешеходным дорожкам и тротуарам приоритет — у пешеходов. Переходя проезжую часть, необходимо катить самокат рядом.
За нарушение этих правил предусмотрено наказание по ч. 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Сумма штрафа составит 800 рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала о зонах с ограничением скорости движения для электросамокатов в Ростове.