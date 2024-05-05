В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям отмечают, что арендовать самокат в городских сервисах можно только с 18 лет. Также есть и скоростные ограничения: 25 километров в час в городе и 20 километров в час в жилых районах. Но в Ростове появились места с максимально разрешенной скоростью 15 километров в час.