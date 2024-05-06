Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове

После трех курсов химиотерапии состояние женщины значительно ухудшилось. У нее появились метастазы. Она обратилась за помощью к столичным врачам, но и там получила отказ в стационарном лечении. Женщина вынуждена была обратиться в частную клинику, но нахождение там обходится ей очень дорого, примерно в два миллиона рублей. Чтобы покрывать расходы, она продала квартиру. Попросить помощи ей не у кого, так как с 2022 года ее муж и отчим находятся на фронте.