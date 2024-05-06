Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
32-летней жительнице Горловки диагностировали рак в прошлом году. Лечение осложняется тем, что женщина парализована. За помощью она обратилась в онкодиспансер Ростовской области. Там ей в госпитализации отказали, назначив химиотерапию на дому. Но наблюдать пациентку врачи не стали.
После трех курсов химиотерапии состояние женщины значительно ухудшилось. У нее появились метастазы. Она обратилась за помощью к столичным врачам, но и там получила отказ в стационарном лечении. Женщина вынуждена была обратиться в частную клинику, но нахождение там обходится ей очень дорого, примерно в два миллиона рублей. Чтобы покрывать расходы, она продала квартиру. Попросить помощи ей не у кого, так как с 2022 года ее муж и отчим находятся на фронте.
В управлении СК России по Ростовской области начали проверку по факту инцидента. Глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.
Ранее подробно о ситуации с онкобольной женщиной рассказала RostovGazeta.