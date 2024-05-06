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Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове

Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове

6 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI
Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове
Доклад затребовали в центральном аппарате СК по факту отказа в госпитализации парализованной жены участника СВО, больной онкологией, в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

32-летней жительнице Горловки диагностировали рак в прошлом году. Лечение осложняется тем, что женщина парализована. За помощью она обратилась в онкодиспансер Ростовской области. Там ей в госпитализации отказали, назначив химиотерапию на дому. Но наблюдать пациентку врачи не стали.

После трех курсов химиотерапии состояние женщины значительно ухудшилось. У нее появились метастазы. Она обратилась за помощью к столичным врачам, но и там получила отказ в стационарном лечении. Женщина вынуждена была обратиться в частную клинику, но нахождение там обходится ей очень дорого, примерно в два миллиона рублей. Чтобы покрывать расходы, она продала квартиру. Попросить помощи ей не у кого, так как с 2022 года ее муж и отчим находятся на фронте.

Онкобольной жене участника СВО в Ростове отказали в госпитализации
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В управлении СК России по Ростовской области начали проверку по факту инцидента. Глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Ранее подробно о ситуации с онкобольной женщиной рассказала RostovGazeta.

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#Алина Заярная#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лечение#Александр Бастрыкин#Происшествия
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