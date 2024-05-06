Для грузовиков закроют четыре въезда в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Власти в Ростове-на-Дону продолжают работать над созданием грузового каркаса — отдельных зон для передвижения грузовых автомобилей. В связи с этим 1 июня в Ростове введут запрет на проезд грузовиков более 3,5 тонны по следующим проспекту Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.
Ограничения будут действовать с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск.
Ранее стали известны новые адреса дорожных камер в Ростове-на-Дону.
А с 13 мая на Западном подъезде к Ростову изменят схему движения.