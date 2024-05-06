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Published Сегодня, 14:20

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Четыре въезда в Ростов-на-Дону закроют для грузовиков

Для грузовиков закроют четыре въезда в Ростов-на-Дону

6 мая 2024, 14:20
Фото: 1MI
Четыре въезда в Ростов-на-Дону закроют для грузовиков
С 1 июня грузовые автомобили свыше 3,5 тонны не смогут въехать в Ростов-на-Дону по четырем маршрутам, сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Власти в Ростове-на-Дону продолжают работать над созданием грузового каркаса — отдельных зон для передвижения грузовых автомобилей. В связи с этим 1 июня в Ростове введут запрет на проезд грузовиков более 3,5 тонны по следующим проспекту Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.

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Ограничения будут действовать с 07.00 до 10.00 мск и с 17.00 до 20.00 мск.

Ранее стали известны новые адреса дорожных камер в Ростове-на-Дону.

А с 13 мая на Западном подъезде к Ростову изменят схему движения.

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