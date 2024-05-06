Для грузовиков закроют четыре въезда в Ростов-на-Дону

Власти в Ростове-на-Дону продолжают работать над созданием грузового каркаса — отдельных зон для передвижения грузовых автомобилей. В связи с этим 1 июня в Ростове введут запрет на проезд грузовиков более 3,5 тонны по следующим проспекту Шолохова со стороны поселка Янтарный, проспекту 40-летия Победы со стороны Аксая, по Малому Зеленому кольцу, улице Кумженской и Щепкинскому шоссе со стороны поселка Щепкин.