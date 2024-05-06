Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Климатолог отмечает, что холодать начнет уже 8 мая во второй половине дня, а в ночь на 9 мая показатели будут ниже +10. В День Победы температура будет комфортная, до +17 градусов тепла. Такие погодные условия продляться три дня с 9 по 11 мая.
С начала следующей недели воздух прогреется до + 20 градусов и выше. В период с 13 по 16 мая похолоданий не ожидается.
Александр Иошпа добавил, что на погоду в регионе влияет ультраполярное вторжение — перенос воздушной массы с Севера. Причем на донской регион оно влияет куда меньше, чем на Центральную часть страны, где ожидаются снегопады и морозы.
Ранее стало известно, что заморозки уничтожили урожай на севере Ростовской области
До этого в Ростове и области резко похолодает на неделе с 6 по 12 мая.
Также метеоролог Назарова сделала прогноз на месяц. Эксперт считает, что в Ростовской области будет холодный май .