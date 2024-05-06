Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы

Климатолог отмечает, что холодать начнет уже 8 мая во второй половине дня, а в ночь на 9 мая показатели будут ниже +10. В День Победы температура будет комфортная, до +17 градусов тепла. Такие погодные условия продляться три дня с 9 по 11 мая.