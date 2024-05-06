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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы

Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы

6 мая 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
Климатолог Иошпа предупредил о резком похолодании в Ростове ко Дню Победы
Холодный фронт продолжает атаковать Ростов-на-Дону и область. Климатолог Александр Иошпа рассказал, что следующее похолодание произойдет 9 мая.

Климатолог отмечает, что холодать начнет уже 8 мая во второй половине дня, а в ночь на 9 мая показатели будут ниже +10. В День Победы температура будет комфортная, до +17 градусов тепла. Такие погодные условия продляться три дня с 9 по 11 мая.

Утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области
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С начала следующей недели воздух прогреется до + 20 градусов и выше. В период с 13 по 16 мая похолоданий не ожидается.

Александр Иошпа добавил, что на погоду в регионе влияет ультраполярное вторжение — перенос воздушной массы с Севера. Причем на донской регион оно влияет куда меньше, чем на Центральную часть страны, где ожидаются снегопады и морозы.

Ранее стало известно, что заморозки уничтожили урожай на севере Ростовской области

До этого в Ростове и области резко похолодает на неделе с 6 по 12 мая.

Также метеоролог Назарова сделала прогноз на месяц. Эксперт считает, что в Ростовской области будет холодный май .

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