Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
На фото с места событий видно, что военный большегруз влетел на трассе в легковое авто, двигавшееся впереди. Еще одна машина оказалась выброшена в кювет. Механические повреждения получили все транспортные средства, в том числе грузовик.
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось. Кто спровоцировал аварию, также неизвестно. В ГИБДД данными о ДТП пока не делились.
Ранее трех подростков госпитализировали после лобового столкновения в Ростовской области. 16-летний водитель авто не справился с управлением и влетел в дерево.