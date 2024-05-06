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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области

Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области

6 мая 2024, 14:42
Фото: t.me/rostov_glavniy
Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области
Авария случилась в Неклиновском районе, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

На фото с места событий видно, что военный большегруз влетел на трассе в легковое авто, двигавшееся впереди. Еще одна машина оказалась выброшена в кювет. Механические повреждения получили все транспортные средства, в том числе грузовик.

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Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской областиМассовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области
Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской областиМассовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области
Массовое ДТП с участием военного грузовика произошло в Ростовской области
Фото: t.me/rostov_glavniy

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось. Кто спровоцировал аварию, также неизвестно. В ГИБДД данными о ДТП пока не делились.

Ранее трех подростков госпитализировали после лобового столкновения в Ростовской области. 16-летний водитель авто не справился с управлением и влетел в дерево.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Происшествия
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