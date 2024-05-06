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Ночью при пожаре в Ростове в микрорайоне Лендворец пострадал мужчина

Мужчина пострадал при пожаре двух домов на Лендворце в Ростове

6 мая 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
Ночью при пожаре в Ростове в микрорайоне Лендворец пострадал мужчина
В двух частных домах в Ростове в ночь на 6 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в час ночи. Загорелись сразу два дома по адресу: улица Никитина, 10-12. В местных пабликах пишут, что с начала загорелся десятый дом, а затем ветром пламя перешло на соседний дом.

В результате пострадал 60-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогами приехавшими на место медиками.

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Тушить такой крупный пожар приехали 39 человек. Было привлечено 13 единиц техники. Площадь пожара на 04.00 составила 200 квадратных метров.

Напомним, 1 мая в Ростовской области в результате пожара погибла женщина. Причиной возгорания стало короткое замыкание, от которого загорелся телевизор.

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