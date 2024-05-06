Мужчина пострадал при пожаре двух домов на Лендворце в Ростове

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Сообщение о возгорании поступило в час ночи. Загорелись сразу два дома по адресу: улица Никитина, 10-12. В местных пабликах пишут, что с начала загорелся десятый дом, а затем ветром пламя перешло на соседний дом.
В результате пострадал 60-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогами приехавшими на место медиками.
Тушить такой крупный пожар приехали 39 человек. Было привлечено 13 единиц техники. Площадь пожара на 04.00 составила 200 квадратных метров.
Напомним, 1 мая в Ростовской области в результате пожара погибла женщина. Причиной возгорания стало короткое замыкание, от которого загорелся телевизор.