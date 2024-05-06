Неизвестные обстреляли машину на трассе М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Инцидент произошел еще 15 апреля. Владелец пострадавшего авто рассказал, что двигался по М-4 «Дон» в сторону Новочеркасска. В районе поселка Золотой Колос Skoda Octavia с полностью тонированными окнами и мигалкой начала сигнализировать, чтобы ей уступили дорогу.
«Перестроиться и пропустить не было возможности, по правой полосе был плотный поток, который двигался около 90-100 км/ч, я ехал по левой полосе около 120 км/ч. Я начал прибавлять, чтобы пропустить торопыгу», — рассказывает водитель.
Водитель Skoda продолжал сигнализировать и ехал «почти бампер в бампер», после чего все-таки обогнал другое авто.
«Уже около поселка Рассвет появилось окно справа и я перестроился, но обиженные начали меня подрезать и притормаживать!» — продолжает свой рассказ водитель.
После чего он якобы услышал глухие удары по корпусу своего авто. Автомобилист заявил, что кто-то несколько раз выстрелил с пассажирского сидения Skoda.
Ущерб от действий хулиганов составил больше 40 тысяч рублей. Водитель обратился с заявлением в полицию, а также решил придать ситуацию огласке в социальных сетях.
В пресс-службе МВД информацию инцидент пока никак не комментировали.
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