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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

Неизвестные обстреляли легковушку во время движения по М-4 в Ростовской области

Неизвестные обстреляли машину на трассе М-4 в Ростовской области

6 мая 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестные обстреляли легковушку во время движения по М-4 в Ростовской области
Иномарка с мигалками обстреляла легковушку на трассе в Ростовской области, пишет «Блокнот. Ростов» со ссылкой на местный телеграм-канал.

Инцидент произошел еще 15 апреля. Владелец пострадавшего авто рассказал, что двигался по М-4 «Дон» в сторону Новочеркасска. В районе поселка Золотой Колос Skoda Octavia с полностью тонированными окнами и мигалкой начала сигнализировать, чтобы ей уступили дорогу.

«Перестроиться и пропустить не было возможности, по правой полосе был плотный поток, который двигался около 90-100 км/ч, я ехал по левой полосе около 120 км/ч. Я начал прибавлять, чтобы пропустить торопыгу», — рассказывает водитель.

Водитель Skoda продолжал сигнализировать и ехал «почти бампер в бампер», после чего все-таки обогнал другое авто.

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Автомобилист увидел, что кто-то несколько раз выстрелил с пассажирского сидения Škoda.Автомобилист увидел, что кто-то несколько раз выстрелил с пассажирского сидения Škoda.
Автомобилист увидел, что кто-то несколько раз выстрелил с пассажирского сидения Škoda.
Фото: ТГ-канал «Ростов главный»

«Уже около поселка Рассвет появилось окно справа и я перестроился, но обиженные начали меня подрезать и притормаживать!» — продолжает свой рассказ водитель.

После чего он якобы услышал глухие удары по корпусу своего авто. Автомобилист заявил, что кто-то несколько раз выстрелил с пассажирского сидения Skoda.

Ущерб от действий хулиганов составил больше 40 тысяч рублей. Водитель обратился с заявлением в полицию, а также решил придать ситуацию огласке в социальных сетях.

В пресс-службе МВД информацию инцидент пока никак не комментировали.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Транспорт#Происшествия
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