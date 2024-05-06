Новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Донская столица вместе с Краснодаром оказалась в тройке лидеров по росту цен квадратного метра в новостройках. Первое и второе места в этом рейтинге заняли Омск и Нижний Новгород.
Такой рост цен на жилье в новостройках связывают с программой льготной ипотеки, запущенной в 2020 году. Из-за разницы в ипотечных ставках на первичном и вторичном рынках произошел дисбаланс, который и повлиял на стоимость жилья в новостройках.
Причем по России на первичном рынке стоимость квадратного метра выросла в 1,9 раза. Четыре года назад цена на квадратный метр в новостройке составляла 67,8 тысячи рублей, а в апреле этого года она достигла 128,2 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что стоимость квадратного метра в новостройках Ростова выросла до 145,7 тысячи рублей. Причем аналитики считают, что цены продолжат расти.