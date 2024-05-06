Новостройки в Ростове подорожали в 2,5 раза после ввода льготной ипотеки

Такой рост цен на жилье в новостройках связывают с программой льготной ипотеки, запущенной в 2020 году. Из-за разницы в ипотечных ставках на первичном и вторичном рынках произошел дисбаланс, который и повлиял на стоимость жилья в новостройках.