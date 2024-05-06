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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на дороге Ростов — Волгодонск

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на дороге Ростов — Волгодонск

6 мая 2024, 17:19
Фото: 1MI
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на дороге Ростов — Волгодонск
Днем 6 мая произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. По информации от УГИБДД России по Ростовской области, один человек погиб.

38-летняя водитель Renault Logan двигалась по трассе под Ростовом. По предварительным данным женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу в разрешенном месте, но влетела в другую машину. В результате столкновения с Mitsubishi Lancer один из пассажиров автомобиля погиб. Сам 41-летний водитель выжил.

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В результате дорожного происшествия оба водителя и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что неизвестные обстреляли машину на трассе М-4 в Ростовской области.

Также в Ростовской области госпитализировали троих подростков после лобового ДТП.

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