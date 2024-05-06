Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на дороге Ростов — Волгодонск

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
38-летняя водитель Renault Logan двигалась по трассе под Ростовом. По предварительным данным женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу в разрешенном месте, но влетела в другую машину. В результате столкновения с Mitsubishi Lancer один из пассажиров автомобиля погиб. Сам 41-летний водитель выжил.
В результате дорожного происшествия оба водителя и еще два пассажира получили травмы и были госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что неизвестные обстреляли машину на трассе М-4 в Ростовской области.
Также в Ростовской области госпитализировали троих подростков после лобового ДТП.