Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на дороге Ростов — Волгодонск

38-летняя водитель Renault Logan двигалась по трассе под Ростовом. По предварительным данным женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу в разрешенном месте, но влетела в другую машину. В результате столкновения с Mitsubishi Lancer один из пассажиров автомобиля погиб. Сам 41-летний водитель выжил.