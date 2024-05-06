Почему министры в Ростовской области стали массово покидать свои посты

Напомним, что в апреле 2024 года со своего поста ушел глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев. Вскоре был задержан экс-министр природных ресурсов и экологии Геннадий Урбан. Сегодня стало известно об увольнении министра региональной политики Дмитрия Шаркова.