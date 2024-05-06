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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Политолог Михайлов разъяснил, почему министры Ростовской области покидают свои посты

Почему министры в Ростовской области стали массово покидать свои посты

6 мая 2024, 10:34
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Михайлов разъяснил, почему министры Ростовской области покидают свои посты

Политолог Михайлов рассказал, почему донские министры массово уходят в отставку

Информация, накопленная против некоторых чиновников правоохранительными органами, начала реализовываться в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в апреле 2024 года со своего поста ушел глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев. Вскоре был задержан экс-министр природных ресурсов и экологии Геннадий Урбан. Сегодня стало известно об увольнении министра региональной политики Дмитрия Шаркова.

«Я сильно сомневаюсь, что эти люди покидают свои посты ради обновления кабинета министров Ростовской области или для повышения уровня проживания населения. Подобного в нашем регионе не было никогда. И случайными такие действия не бывают», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог делится мнением, что, вероятно, ростовским чиновникам кто-то мог передать информацию о мероприятиях по подготовке крупных расследований. Поэтому, по словам эксперта, лучшим выходом из ситуации для них могла стать возможность заблаговременно покинуть свой пост.

«Ростовская область — один из важнейших стратегических регионов. Рядом с нами — новые территории. Через Донской край будут аккумулироваться огромные деньги на развитие. Поэтому могу предположить, что уход министров с должностей может быть связан с вероятной сменой руководства Донского края», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала о чистках в рядах чиновников Ростовской области.

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