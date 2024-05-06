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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Политолог Сухарь рассказал, что будет с уволенными министрами в Ростовской области

Политолог Сухарь рассказал, что будет с уволенными министрами в Ростовской области

6 мая 2024, 12:05
Фото: 1MI
Политолог Сухарь рассказал, что будет с уволенными министрами в Ростовской области
Отставки, ротации и перемещения в правительстве Ростовской области происходят регулярно, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Политолог подчеркивает, что сейчас, когда полномочия губернатора Ростовской области постепенно заканчиваются, многие пытаются видеть какой-то символизм в увольнении министров.

Однако, по мнению собеседника, правительство — это «живой организм». Поэтому кадровые изменения в нем нужно рассматривать не узко, применительно к последним месяцам, а гораздо шире — за пять лет.

«И тогда станет заметно, что люди неоднократно покидали свои посты, а на их места приходили другие. Появлялись новые заместители губернатора. И все это мы наблюдали», — отмечает Александр Сухарь.
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Эксперт добавляет, что министр региональной политики Дмитрий Шарков достаточно хорошо проявил себя на должности, поэтому, вероятно, пойдет на повышение.

А министр транспорта Владимир Окунев, скорее всего, сосредоточится на бизнесе. С этим, по словам собеседника, и было связано его перемещение из донского правительства.

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