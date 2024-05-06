Политолог Сухарь рассказал, что будет с уволенными министрами в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Политолог подчеркивает, что сейчас, когда полномочия губернатора Ростовской области постепенно заканчиваются, многие пытаются видеть какой-то символизм в увольнении министров.
Однако, по мнению собеседника, правительство — это «живой организм». Поэтому кадровые изменения в нем нужно рассматривать не узко, применительно к последним месяцам, а гораздо шире — за пять лет.
«И тогда станет заметно, что люди неоднократно покидали свои посты, а на их места приходили другие. Появлялись новые заместители губернатора. И все это мы наблюдали», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт добавляет, что министр региональной политики Дмитрий Шарков достаточно хорошо проявил себя на должности, поэтому, вероятно, пойдет на повышение.
А министр транспорта Владимир Окунев, скорее всего, сосредоточится на бизнесе. С этим, по словам собеседника, и было связано его перемещение из донского правительства.