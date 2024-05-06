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«Робоавиа» построит завод гражданских дронов в Ростовской области

«Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области

6 мая 2024, 14:49
Фото: 1MI
«Робоавиа» построит завод гражданских дронов в Ростовской области

В завод гражданских дронов в Ростовской области вложат 300 миллионов рублей

Компания «Робоавиа» планирует вложить 300 миллионов рублей в первый этап строительства завода по выпуску гражданских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, пишет «Интерфакс», со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Компания «Робоавиа» планирует вложить 300 миллионов рублей в первый этап строительства завода по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. После завершения строительства на предприятии будут созданы 200 новых рабочих мест, а на последующих этапах — еще 500. Инвестор намерен выпускать до 1,1 тысячи единиц беспилотных авиационных систем различных модификаций в год.

Кроме того, «Робоавиа» уже открыла учебный центр для обучения основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

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Компания планирует завершить строительство завода и вывести его на полную мощность к концу 2024 года. Также было подписано соглашение о инвестициях в размере 500 миллионов рублей между заместителем губернатора региона и генеральным директором «Робоавиа».

Ранее стало известно, что в Таганроге планируют наладить выпуск курьерских беспилотников грузоподъемностью до 200 килограммов.

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