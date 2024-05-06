«Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области

Компания «Робоавиа» планирует вложить 300 миллионов рублей в первый этап строительства завода по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. После завершения строительства на предприятии будут созданы 200 новых рабочих мест, а на последующих этапах — еще 500. Инвестор намерен выпускать до 1,1 тысячи единиц беспилотных авиационных систем различных модификаций в год.