Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву

Анна Цомартова пропала еще в феврале в Каспийске. Туда она приехала на соревнования по тайскому боксу, которые проиграла. В расстроенных чувствах девушка выбежала из здания Дворца спорта, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз ее видели на берегу Каспийского моря.