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Published Сегодня, 11:53

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Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву

Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву

6 мая 2024, 11:53
Фото: ТГ-канал anntsomartova
Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву
Родственники пропавшей в Дагестане ростовской студентки просят сенатора и главу ФСБ посодействовать в продвижении расследования, сообщается в Telegram-канале, посвященном поискам девушки.

Анна Цомартова пропала еще в феврале в Каспийске. Туда она приехала на соревнования по тайскому боксу, которые проиграла. В расстроенных чувствах девушка выбежала из здания Дворца спорта, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз ее видели на берегу Каспийского моря.

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Родственники Цомартовой жалуются, что правоохранители в Дагестане никак не содействуют расследованию. За несколько месяцев оно не сдвинулось с мертвой точки. Семья девушки записала обращение к сенатору Совета Федерации от Северной Осетии — Алании Арсену Фадзаеву и главе ФСБ России Александру Бортникову. Они просят передать дело в центральный аппарат СК.

Напомним, около 200 километров территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки.

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