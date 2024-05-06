Семья пропавшей ростовской студентки просит главу ФСБ передать дело в Москву

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Анна Цомартова пропала еще в феврале в Каспийске. Туда она приехала на соревнования по тайскому боксу, которые проиграла. В расстроенных чувствах девушка выбежала из здания Дворца спорта, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз ее видели на берегу Каспийского моря.
Родственники Цомартовой жалуются, что правоохранители в Дагестане никак не содействуют расследованию. За несколько месяцев оно не сдвинулось с мертвой точки. Семья девушки записала обращение к сенатору Совета Федерации от Северной Осетии — Алании Арсену Фадзаеву и главе ФСБ России Александру Бортникову. Они просят передать дело в центральный аппарат СК.
Напомним, около 200 километров территории проверили в поисках пропавшей ростовской спортсменки.