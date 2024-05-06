Шашлыки закончились скорой: под Таганрогом ребенок получил ожоги, упав на мангал

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Происшествие случилось 5 мая в селе Натальевка Неклиновского района. Там семья решила пожарить шашлыки. Они развели огонь в мангале во дворе своего дома. Рядом играл 10-летний мальчик. Он споткнулся и опрокинул жидкость для розжига. Вспыхнул пожар. Мальчик получил ожоги ног.
Пламя по траве добралось до гаража и охватило площадь в десять квадратных метров. На место прибыли пожарные, оперативно потушившие пламя.
В МЧС напомнили, что мангал нужно ставить на расстоянии пяти метров от ближайших строений и 30 метров — от ближайших насаждений. Также рядом не должно быть сухих веток и мусором.
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