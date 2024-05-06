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Жарка шашлыков оставила семью в Ростовской области без гаража

Шашлыки закончились скорой: под Таганрогом ребенок получил ожоги, упав на мангал

6 мая 2024, 10:43
Фото: 1MI
Жарка шашлыков оставила семью в Ростовской области без гаража

Ребенок под Таганрогом получил ожоги во время жарки шашлыков

Пожар вспыхнул в Ростовской области из-за неосторожной жарки шашлыков, рассказали в управлении МЧС.

Происшествие случилось 5 мая в селе Натальевка Неклиновского района. Там семья решила пожарить шашлыки. Они развели огонь в мангале во дворе своего дома. Рядом играл 10-летний мальчик. Он споткнулся и опрокинул жидкость для розжига. Вспыхнул пожар. Мальчик получил ожоги ног.

Пламя по траве добралось до гаража и охватило площадь в десять квадратных метров. На место прибыли пожарные, оперативно потушившие пламя.

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В МЧС напомнили, что мангал нужно ставить на расстоянии пяти метров от ближайших строений и 30 метров — от ближайших насаждений. Также рядом не должно быть сухих веток и мусором.

Ранее юрист Антон Габович рассказал, в каких местах можно жарить шашлык в Ростовской области.

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