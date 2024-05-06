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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц

Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц

6 мая 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
В Ростове почти на месяц отключат горячую воду в домах, расположенных в западном жилом массиве, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

Горячего водоснабжения не будет с 13 мая до 6 июня. В это время на ремонт будет остановлена Ростовская ТЭЦ-2. Кроме того, в этот период будет производится гидравлическая опрессовка тепловых сетей.

Когда в Ростове-на-Дону отключат горячую воду на две недели и почему
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Полный перечень адресов, где не будет горячей воды, опубликован на сайте компании. Отметим, что горячей воды не будет также в домах, расположенных в центре города.

Напомним, с 6 по 8 мая во многих районах Ростова отключат электроэнергию. Свет будут отключать в донской столице в связи с техническими работами.

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