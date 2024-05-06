Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Горячего водоснабжения не будет с 13 мая до 6 июня. В это время на ремонт будет остановлена Ростовская ТЭЦ-2. Кроме того, в этот период будет производится гидравлическая опрессовка тепловых сетей.
Полный перечень адресов, где не будет горячей воды, опубликован на сайте компании. Отметим, что горячей воды не будет также в домах, расположенных в центре города.
Напомним, с 6 по 8 мая во многих районах Ростова отключат электроэнергию. Свет будут отключать в донской столице в связи с техническими работами.