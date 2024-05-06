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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Новости Ростовской области за 6 мая

Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктов

6 мая 2024, 15:45
Фото: Pxhere
Новости Ростовской области за 6 мая
В Ростовской области заморозки частично уничтожили урожай фруктов и ягод, уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков, а в Таганрогский залив неизвестные слили зловонную черную жижу. Важные новости дня в материале RostovGazeta.

Заморозки и урожай

В ночь с 4 на 5 мая в северной части Ростовской области произошло резкое падение температуры. Она опустилась до -5 градусов, что привело к уничтожению фруктовых, ягодных и овощных посевов. При этом с 9 на 10 мая прогнозируют возможные заморозки на поверхности почвы и в воздухе, причем не только в северных районах, но и в центральной части региона.

Чтобы сохранить остатки урожая, можно воспользоваться лайфхаками от специалиста. Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов предлагает накрыть посадки чем-то теплым или использовать «дождевание». Если побеги появятся только после заморозков, то их рекомендуется обработать стимулятором роста, обильно поливать и подрезать.

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Черная жижа в Таганрогском заливе

Черную субстанцию у берега Таганрогского залива заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая. Местные жители отмечают, что от воды исходит неприятный запах. По их мнению, это может быть нефть или даже канализационные отходы.

На данный момент информацию о загрязнении направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Проблемой займутся федеральный экологический надзор и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Черную неизвестную субстанцию у берегов Таганрогского залива заметили в районе села Новобессергеневка 5 маяЧерную неизвестную субстанцию у берегов Таганрогского залива заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая
Черную неизвестную субстанцию у берегов Таганрогского залива заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая
Фото: vk.com/newbs_online
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Увольнение министра

Должность министра региональной политики и массовых коммуникаций покинул Дмитрий Шарков. Об этом стало известно 6 мая. Сообщается, что Шарков уволился по собственному желанию, а в СМИ прошла информация о переходе бывшего министра на работу в Аппарат президента РФ.

Временно исполнять обязанности министра региональной политики и массовых коммуникаций будет Владимир Островский, который являлся первым заместителем Шаркова.

Стало известно, что в результате ухода Дмитрия Шаркова с должности министра региональной политики и массовых коммуникацийСтало известно, что в результате ухода Дмитрия Шаркова с должности министра региональной политики и массовых коммуникаций
Стало известно, что в результате ухода Дмитрия Шаркова с должности министра региональной политики и массовых коммуникаций
Фото: donland.ru

Напомним, что Шарков занимал эту должность с начала 2022 года.

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