Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктов

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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В ночь с 4 на 5 мая в северной части Ростовской области произошло резкое падение температуры. Она опустилась до -5 градусов, что привело к уничтожению фруктовых, ягодных и овощных посевов. При этом с 9 на 10 мая прогнозируют возможные заморозки на поверхности почвы и в воздухе, причем не только в северных районах, но и в центральной части региона.
Чтобы сохранить остатки урожая, можно воспользоваться лайфхаками от специалиста. Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов предлагает накрыть посадки чем-то теплым или использовать «дождевание». Если побеги появятся только после заморозков, то их рекомендуется обработать стимулятором роста, обильно поливать и подрезать.
Черную субстанцию у берега Таганрогского залива заметили в районе села Новобессергеневка 5 мая. Местные жители отмечают, что от воды исходит неприятный запах. По их мнению, это может быть нефть или даже канализационные отходы.
На данный момент информацию о загрязнении направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Проблемой займутся федеральный экологический надзор и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.
Должность министра региональной политики и массовых коммуникаций покинул Дмитрий Шарков. Об этом стало известно 6 мая. Сообщается, что Шарков уволился по собственному желанию, а в СМИ прошла информация о переходе бывшего министра на работу в Аппарат президента РФ.
Временно исполнять обязанности министра региональной политики и массовых коммуникаций будет Владимир Островский, который являлся первым заместителем Шаркова.
Напомним, что Шарков занимал эту должность с начала 2022 года.