Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктов

В ночь с 4 на 5 мая в северной части Ростовской области произошло резкое падение температуры. Она опустилась до -5 градусов, что привело к уничтожению фруктовых, ягодных и овощных посевов. При этом с 9 на 10 мая прогнозируют возможные заморозки на поверхности почвы и в воздухе, причем не только в северных районах, но и в центральной части региона.