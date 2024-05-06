Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Авария случилась днем 5 мая на дороге в поселке Стычновский. 16-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина на полном ходу влетела в дерево.
Сам водитель не пострадал. Травмы получили три его пассажира, старшему из которых — 16 лет, а младшему — 14 лет.
Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.
Ранее водитель Audi погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП. Авария произошла на улице Армянской. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.