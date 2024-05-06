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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области

Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области

6 мая 2024, 09:28
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области
ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Константиновском районе, уточнили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась днем 5 мая на дороге в поселке Стычновский. 16-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина на полном ходу влетела в дерево.

Сам водитель не пострадал. Травмы получили три его пассажира, старшему из которых — 16 лет, а младшему — 14 лет.

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Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской областиТрое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области
Трое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области
Фото: ГИБДД России по Ростовской области

Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.

Ранее водитель Audi погиб в Ростове-на-Дону, влетев в опору ЛЭП. Авария произошла на улице Армянской. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.

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