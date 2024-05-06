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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом

Труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом

6 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI
Труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом
Тело 46-летнего мужчины нашли в его собственном доме в Ростовской области, сообщает «Рен ТВ».

Инцидент произошел в поселке Темерницком. Правоохранительные органы нашли в частном доме дело его 46-летнего хозяина. Труп уже успел разложиться. Судмедэксперт заявил, что мужчину убили, у него полностью был размозжен череп.

По версии правоохранительных органов, в дом убитого забрался злоумышленник, который и расправился с хозяином.

Возбуждено уголовное по статьям об убийстве и разбое.

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В СК подробностями расследования пока не делились.

Ранее мужчина зарезал двоих человек в частном доме в Ростовской области. Причиной расправы стала ревность к убитой девушке.

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