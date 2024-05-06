Труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Инцидент произошел в поселке Темерницком. Правоохранительные органы нашли в частном доме дело его 46-летнего хозяина. Труп уже успел разложиться. Судмедэксперт заявил, что мужчину убили, у него полностью был размозжен череп.
По версии правоохранительных органов, в дом убитого забрался злоумышленник, который и расправился с хозяином.
Возбуждено уголовное по статьям об убийстве и разбое.
В СК подробностями расследования пока не делились.
Ранее мужчина зарезал двоих человек в частном доме в Ростовской области. Причиной расправы стала ревность к убитой девушке.