Утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Заморозков стоит ждать во второй половине ночи и утром 7 мая. Температура воздуха на поверхности почвы опустится до -4 градусов. Осадков при этом в регионе не ожидается. Небо буде ясным. Скорость ветра достигнет 15 километров в час.
В столице региона погодная ситуация окажется более благоприятной. Ночью тут будет холодать лишь до +6 градусов. Днем же потеплеет до +21 градуса. В городе будет солнечно, а порывы ветров достигнут не больше девяти километров в час.
Ранее метеоролог Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области.