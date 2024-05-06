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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Очередные утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области

Утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области

6 мая 2024, 11:44
Фото: rostovgazeta.ru
Очередные утренние заморозки прогнозируются в Ростовской области
Температура воздуха ночью и по утрам в регионе будет опускаться до минусовых значений, сообщили в МЧС.

Заморозков стоит ждать во второй половине ночи и утром 7 мая. Температура воздуха на поверхности почвы опустится до -4 градусов. Осадков при этом в регионе не ожидается. Небо буде ясным. Скорость ветра достигнет 15 километров в час.

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В столице региона погодная ситуация окажется более благоприятной. Ночью тут будет холодать лишь до +6 градусов. Днем же потеплеет до +21 градуса. В городе будет солнечно, а порывы ветров достигнут не больше девяти километров в час.

Ранее метеоролог Назарова спрогнозировала холодный май в Ростовской области.

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