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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Стали известны подробности о темной жиже в Таганрогском заливе

В Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив

6 мая 2024, 13:14
Фото: ВК «Новобессергеневка _online»
Стали известны подробности о темной жиже в Таганрогском заливе
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области прокомментировало информацию о загрязнении Таганрогского залива черной жижей, сообщение ведомство разместило в своем аккаунте в в социальных сетях.

Напомним, что 5 мая жители села Новобессергеневка обратили внимание на воду у берега Таганрогского залива. Неизвестные слили в залив жидкость темного цвета с неприятным запахом. Пользователи Сети предположили, что это могут быть нефть или канализационные отходы.

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Информацию о загрязнении направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Так как эта водная зона относится к федеральному экологическому надзору, а также в Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства именно они займутся данным вопросом.

Ранее стало известно о том, что в Ростове и некоторых городах области загрязнение воздуха достигло высокого уровня.

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