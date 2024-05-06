В Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Напомним, что 5 мая жители села Новобессергеневка обратили внимание на воду у берега Таганрогского залива. Неизвестные слили в залив жидкость темного цвета с неприятным запахом. Пользователи Сети предположили, что это могут быть нефть или канализационные отходы.
Информацию о загрязнении направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Так как эта водная зона относится к федеральному экологическому надзору, а также в Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства именно они займутся данным вопросом.
Ранее стало известно о том, что в Ростове и некоторых городах области загрязнение воздуха достигло высокого уровня.