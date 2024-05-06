В Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив

Информацию о загрязнении направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Так как эта водная зона относится к федеральному экологическому надзору, а также в Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства именно они займутся данным вопросом.